Зеленский обсудил с премьером Польши ситуацию в Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьером-министром Польши обсудил ситуацию в Харьковской области, где ВС РФ ведут наступление. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Я поговорил с премьер-министром Польши о своей поездке в Харьков, о ситуации там и о том, что Украине срочно нужна противовоздушная оборона для защиты Харькова и других регионов», — написал Зеленский.

Кроме этого, стороны договорились приступить к работе над текстом двустороннего соглашения о гарантиях безопасности, уточнил президент Украины. По его словам, «соглашение между историческими партнерами должно быть настолько амбициозным, насколько это возможно».

До этого Дональд Туск заявил, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы европейские лидеры лучше подготовились к возможному конфликту. Он подчеркнул, что сегодня Европа должна стать безопасным континентом, и ЕС следует приложить усилия для этого. Туск также вспомнил времена коронавируса, отметив, что тогда европейцы объединились для борьбы с пандемией.

Ранее в Польше признали наличие на Украине солдат НАТО.