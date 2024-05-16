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Подросток ослеп и потерял способность говорить, выпив слишком много алкоголя

LADBible: в США подросток выпил много алкоголя, ослеп и потерял способность говорить

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В США подросток потерял зрение и способность говорить после того, как выпил слишком много алкоголя, пишет LADBible.

Как пишут СМИ, Дэнни Сантулли был студентом колледжа, когда произошел инцидент. Учащиеся старшего курса заставили его выпить полуторалитровую бутылку водки и бутылку пива. После этого подросток потерял сознание, но врачей никто не вызвал.

К тому времени, когда Дэнни оказался в больнице, он получил серьезные повреждения мозга, а концентрация алкоголя в его крови в шесть раз превышала допустимую норму. По данным следствия, над подростком издевались старшекурсники — именно они заставили его пить алкоголь.

Теперь Сантулли нуждается в круглосуточном уходе, а сумма его медицинских счетов уже превысили $2 млн.

После того, как главный виновный был установлен, суд приговорил его к 30 дням тюремного заключения и к общественным работам.

Ранее женщина из США закончила университет спустя более 70 лет после начала обучения.

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