Россиянам, провалившимся на экзамене ГИБДД, рассказали, в чем их проблема

Многие россияне проваливают экзамен на водительские права из-за сильного волнения, однако существуют эффективные способы справиться со стрессом и успешно пройти испытание. Об этом в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» рассказал врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

«Чтобы помочь себе успокоиться на экзамене, можно прибегнуть к тактическим и стратегическим методам. Тактические – это тренировки, которые позволяют снять стресс. Например, перед экзаменом можно сделать дыхательное упражнение по квадрату. Для этого нужно сделать глубокий вдох через нос, считая до четырех, а затем задержать дыхание. После этого следует медленно выдыхать воздух через рот, также считая до четырех. Затем нужно опять задержать дыхание и на счет четыре сделать вдох. Повторять упражнение желательно в течение нескольких минут. Оно помогает снизить стрессовую реакцию», — отметил специалист.

По словам Фомина, к стратегическим методам относится работа над своим мышлением. Он пояснил, что многие люди неверно интерпретируют неудачи в своей жизни и поэтому испытывают лишний стресс.

Людей пугает не сам экзамен или плохая оценка, а то, что будет после этого. Тут уже включаются так называемые когнитивные искажения, которые не дают верно интерпретировать подобные ошибки, объяснил собеседник. Например, если человек говорит, что он не переживет провал на экзамене, то это ложное утверждение, катастрофизирующее. Оно не дает человеку достаточно расслабленным подойти к процессу сдачи.

Здесь очень важно задать себе вопрос, что плохого случится в случае провала. Как правило, это пересдача. Когда человек развивает эту мысль, то провал уже не кажется таким страшным. Важно понимать, что рано или поздно человек сдаст этот экзамен, а эта мысль уже поможет действительно снять стрессовую нагрузку, подытожил психотерапевт.

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