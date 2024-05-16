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Ученые выяснили, что люди делали сложное оружие из дерева еще 300 тыс. лет назад

PNAS: люди раннего палеолита знали технологию создания прочных деревянных копий

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PNAS

Немецкие археологи из государственного управления культурного наследия Нижней Саксонии доказали, что первобытные люди владели технологией изготовления прочных деревянных копий и другого оружия из древесины еще в раннем палеолите около 300 тыс. лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Выводы ученых основаны на анализе 187 артефактов, обнаруженных при раскопках в шахте немецкого города Шенингена. Среди них оказалось 10 копий, семь метательных палок и 35 других инструментов, вырезанных из ели, сосны и лиственницы.

По словам исследователей, найденное оружие и орудия были изготовлены в ходе многоэтапного и сложного процесса, требующего большого терпения и опыта. Примечательно, что эти приемы были известны ныне вымершим видам людей, существовавшим до появления человека разумного и даже до возникновения неандертальцев.

Созданные доисторическими людьми копья позволяли им добывать лошадей и других крупных животных. Кроме того, археологи нашли свидетельства ремонта сломанных или затупившихся инструментов.

Ранее ученые обнаружили один из древнейших культурных артефактов неандертальцев в Евразии.

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