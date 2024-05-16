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МВФ настаивает на правовом обосновании конфискации замороженных активов РФ

МВФ: конфискация замороженных активов РФ должна иметь правовое обоснование

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Yuri Gripas/Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) настаивает, что нужно иметь достаточные правовые обоснования для конфискации российских замороженных активов. Об этом сообщила официальный представитель организации Джули Козак, передает ТАСС.

Так она прокомментировала закон, который позволяет американским властям конфисковывать замороженные российские активы.

«Наша позиция по вопросу о российских активах остается неизменной», — сказала Козак.

По ее словам, данную ситуацию должны определять «соответствующие юрисдикции». Официальный представитель МВФ сочла важным, чтобы любые принимаемые меры имели достаточное правовое обоснование и не подрывали функционирование международной валютной системы.

До этого исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин назвал безвыходным положение богатых стран из-за госдолга. По его мнению, США остается «ничего не делать и смотреть, как этот долг бесконечно растет».

Ранее премьер Украины сделал заявление о конфискованных российских активах.

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