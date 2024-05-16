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Российские врачи провели женщине уникальное кесарево сечение

В Подмосковье женщине провели уникальное кесарево сечение

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Depositphotos

В Балашихинском роддоме врачи родоразрешили пациентку — женщина активно участвовала в родах, несмотря на то, что они проходили путем кесарева сечения. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.

«Во время операции женщина принимала непосредственное участие в появлении малыша и могла потужиться для того, чтобы ребенок мог испытать родовой стресс, практически такой же, как и при естественных родах», — рассказала акушер больницы Лиана Сукьясова.

Перед операцией роженице сделали спинальную анестезию. Как пояснили врачи, обезболивание снизило, но не исключило мышечный тонус, поэтому пациентка испытывала потуги.

В детстве у женщины было диагностировано удвоение матки, но с помощью оперативного вмешательства патологию устранили.

Ранее подмосковные врачи приняли роды у женщины с двумя матками и огромной грыжей.

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