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Полиция Словакии заявила об угрозах, поступающих членам правительства республики

Полиция Словакии сообщила о поступающих в адрес членов кабмина страны угрозах

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Depositphotos

В адрес членов правительства и некоторых политиков Словакии после покушения на премьер-министра страны Роберта Фицо стали поступать угрозы. Об этом рассказал глава словацкой полиции Любомир Солак, чьи слова передает локальное агентство Teraz.

Согласно информации шефа полиции, на данный момент зафиксированы десятки таких случаев. Большая часть из них происходит в интернет-пространстве.

По словам Солака, правоохранительные органы принимают необходимые меры и обеспечивают усиленную охрану всех 150 депутатов парламента республики.

«Мы пытаемся выявить людей, посылающих угрозы», — заверил он.

Более подробная информация пока не раскрывается из соображений безопасности, отмечается в статье.

Покушение на Фицо произошло 15 мая. Премьер общался со своими сторонниками на улице после заседания кабмина. 71-летний писатель Юрай Цинтула пять раз выстрелил в политика из пистолета и был задержан. Премьер-министр был ранен в грудь, бедро и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе.
Цинтула является сторонником оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» и неоднократно критиковал Фицо за его политику.

Ранее в Сербии задержали мужчину, угрожавшего президенту Вучичу.

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Покушение на премьера Словакии
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