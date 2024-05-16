Шольц ответил на вопрос о разговоре с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сейчас ему с президентом России Владимиром Путиным не о чем говорить. Перед этим разговором нужно «посеять хрупкие ростки» дипломатии», сказал германский лидер в интервью журналу Stern.

По словам Шольца, в последний раз он беседовал с Путиным по телефону в декабре 2022 года. Журналист спросил, когда он планирует снова пообщаться с российским лидером, на что канцлер Германии ответил, что «время покажет».

«Сейчас с ним мало о чем можно говорить. На данный момент наша главная задача — посеять хрупкие ростки дипломатических усилий», — подчеркнул Шольц.

Он напомнил, что в июне в Швейцарии пройдет международная конференция по Украине. Канцлер отметил, что важно привлечь к участию в данном мероприятии государства, которые не являются сторонниками киевского режима, например, Китай, Бразилию и Южную Африку.

16 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждение вопросов безопасности без участия Москвы является бесперспективным. Так он прокомментировал предстоящий саммит в Швейцарии.

В апреле постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сказал, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция. Так он отреагировал на планы провести конференцию в Швейцарии по Украине без участия Москвы.

Ранее Шольц предостерег от чрезмерных ожиданий от саммита по Украине в Швейцарии.