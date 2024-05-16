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Глава городской военной администрации Волчанска получил ранение

Глава ОВА Харькова Синегубов: ранен глава администрации Волчанска Гамбарашвили

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Reuters

Глава украинской городской военной администрации Волчанска Тамаз Гамбарашвили получил ранение. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

По его словам, Гамбарашвили был ранен в одном из сел Волчанской территориальной общины в результате артиллерийского удара.

16 мая военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил, что элитная штурмовая бригада национальной полиции Украины «Лють», переброшенная из-под Часова Яра на Харьковское направление, не поможет ВСУ изменить ситуацию. Взятие под контроль Волчанска Вооруженными силами России — лишь вопрос времени, подчеркнул эксперт. По его словам, главная проблема противника не в отсутствии личного состава, а в плохой системе укреплений.

В этот же день Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что украинские военные начали массово сдаваться в плен в Волчанске. Речь идет о солдатах седьмого погранотряда и 116-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сдались в плен военнослужащим российской группировки войск «Север».

Ранее в сети появилось видео с российскими военными на въезде в Волчанск.

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Операция на Украине
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