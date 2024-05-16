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Украина призвала Запад торговать с Россией по правилам холодной войны

Украина просит Запад обратиться к практикам холодной войны в торговле с Россией

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Новый план, предложенный главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и бывшим послом Соединенных Штатов в России Майклом Макфолом, призывает страны Запада к возвращению к практикам холодной войны в торговле с РФ. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте президента Украины.

Так план международной группы Ермак-Макфол предусматривает воссоздание Координационного комитета по экспортному контролю и отмене режима наибольшего благоприятствования.

«Мы предлагаем возобновить работу Координационного комитета по многостороннему экспортному контролю, созданного странами западного блока в первые пять лет после завершения Второй мировой войны, во время холодной войны», — говорится в сообщении.

Кроме того, предлагается ввести таможенные пошлины на остающийся российский экспорт.

16 мая рабочая группа по санкциям против России, которой руководят Ермак и Макфол, представила новый «План действий» по усилению санкционного давления на РФ. Утверждается, что в документе представлены конкретные шаги, которые могут подорвать экономический и военный потенциал России.

Ранее в МИД РФ назвали посягательство на активы России эскалацией агрессии Запада.

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