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В России заявили о готовности увеличить поставки удобрений в одну азиатскую страну

Минэкономразвития: Россия готова нарастить поставки удобрений в Малайзию

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Wikimedia Commons

Россия при необходимости готова увеличить объемы экспорта удобрений и других товаров в Малайзию, заявил зампредседателя Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков. Его цитирует РИА Новости.

«Стабильная поставка удобрений из России имеет большое значение для развития такой важной отрасли в малайзийской экономике, как производство пальмового масла. Видим большой потенциал», — заявил представитель ведомства.

Малайзия по итогам 2023 года вошла в десятку крупнейших покупателей российских удобрений. Возглавили список Бразилия, Индия и США. На эти три страны пришлось порядка 60% от всего объема российского экспорта удобрений в прошлом году.

До этого сообщалось, что Россия начнет экспортировать говядину в Малайзию. Первой разрешение на поставки получила отечественная компания ООО «Липецкое мясо».

Ранее сообщалось, что в России наметилась тенденция к снижению стоимости куриных яиц.

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