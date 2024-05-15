Вучич объяснил подоплеку в принятии резолюции по Сребренице

После принятия резолюции резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по геноциду в Сребренице в 1995 году Республика Сербская, которая является частью Федерации Боснии и Герцеговины, исчезнет. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в ходе выступления в Русском доме в Белграде, передает ТАСС.

«Вы хотите упразднения Республики Сербской, чтобы еще больше навредить сербскому народу, потому что он осмелился вести независимую политику, и прикрыть свою некомпетентность ложной поддержкой части мусульманского населения на Балканах», — заявил Вучич, обращаясь к авторам резолюции.

До этого постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя на созванном Россией заседании Совета Безопасности ООН заявил, что РФ выступает против проекта резолюции по геноциду в Сребренице в 1995 году, продвигаемой в Генеральной Ассамблеей ООН постпредом Боснии и Герцеговины (БиГ) при международной организации и рядом представителей западных стран.

17 апреля президент Сербии Александар Вучич выразил опасение, что создание Дня памяти геноцида в Сребренице вызовет распад Республики Сербской, одного из энтитетов в составе БиГ.

Ранее в парламенте Сербии заявили, что голосование по резолюции о Сребренице ослабит авторитет ООН.