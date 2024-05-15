В аэропорту Волгограда задерживаются несколько авиарейсов

Ограничение полетов ввели в международном аэропорту Волгограда, в настоящее время задерживаются несколько рейсов. Об этом свидетельствуют данные на онлайн-табло вылетов воздушной гавани.

Согласно информации новостного портала v1.ru, аэропорт временно закрыли для вылета и приема самолетов. По данным нескольких источников, в воздушном пространстве над Волгоградской областью введен план «ковер». Его объявляют, когда в воздушном пространстве замечены нежелательные летательные объекты.

«Примерно с 19:00 аэропорт перестал принимать самолеты на посадку и выпускать их на вылет», — отмечается в публикации.

Как свидетельствуют данные онлайн-табло, задерживаются все ближайшие авиарейсы в Москву и Санкт-Петербург. Также задержан вылет в турецкий Стамбул.

Незадолго до этого пресс-служба Росавиации сообщала, что аэропорты Казани и Нижнекамска временно не принимают и не отправляют рейсы.

Ранее движение поездов на станции под Волгоградом восстановили по одному пути.