Костомаров заявил о готовности стать пациентом искусственного интеллекта

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о желании испробовать на себе разработки в области искусственного интеллекта, передает ТАСС.

«Если это каким-то образом пойдет на помощь, то почему бы и нет. Я готов стать его пациентом. Я был бы не против, если бы эти разработки использовали на мне еще год назад», — сказал Костомаров.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», выйдя на лед на коньках.

Своим примером фигурист вдохновил многих людей. После операций и протезирования он часто показывает свои тренировки в тренажерном зале и бассейне.

Ранее Костомаров рассказал о желании пробежать полумарафон.