Боррель высказался о нападении на премьера Словакии Фицо

Вооруженное нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо стало еще одной неприемлемой атакой на политических представителей. С таким заявлением выступил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в социальной сети X.

«Я шокирован новостью о нападении на словацкого премьера Роберта Фицо, которое я осуждаю», — написал политик.

По мнению Борреля, мир стал свидетелем еще одной неприемлемой атаки на политических представителей».

«Мои мысли с премьером Фицо и его семьей», — заключается в публикации.

Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлова. По словам очевидцев, когда мероприятие закончилось, политик подошел к местным жителям. Затем из толпы раздалось несколько выстрелов, и Фицо упал на землю. По данным словацких СМИ, премьер-министр ранен в грудь и живот, его увезли на вертолете в один из госпиталей в Братиславе.

Ранее издание Pravda опубликовало кадры первых секунд после покушения на Роберта Фицо.