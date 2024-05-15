Певица Валерия заявила о страхе мужчин перед сильными женщинами

Певица Валерия заявила во время празднования 20-летия телевизионной карьеры Ольги Бузовой, что многие мужчины боятся сильных женщин. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам Валерии, мужчины опасаются некой конкуренции между ними и самодостаточными, успешными дамами. Она считает, что это происходит из-за желания противоположного пола доминировать и быть главным в семье. Однако, как отметила артистка, в таких отношениях трудно «возвыситься самому».

«Это не так легко – быть самодостаточным и принимать с собой сильную женщину, уважать и любить ее, ценить», — поделилась артистка.

Валерия пожелала Бузовой найти мужчину, который бы не побоялся конкуренции. По ее мнению, с сильной женщиной приятно иметь дело.

Валерия замужем за продюсером Иосифом Пригожиным с 2004 года. Продюсер рассказывал, что влюбился в исполнительницу с первого взгляда. Однако артистка не сразу увидела в нем потенциального возлюбленного. Певица заявляла, что Пригожин покорил ее сердце заботой и вниманием. В 2024 году певица и продюсер отметят фарфоровую свадьбу — 20 лет семейной жизни. Пригожин называл любовь главным успехом их крепкого брака.

Ранее певица Валерия раскрыла секрет крепких отношений.