Стало известно, когда «АвтоВАЗ» выпустит кроссовер на базе Lada Vesta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» собирается выпустить кроссовер на базе Lada Vesta через два года. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«Перенос выпуска Lada Largus из Тольятти в Ижевск позволил оптимизировать производство автомобилей Lada в Группе «АвтоВАЗ» и заложить основу для дальнейшего развития марки – мощности Линии №1 в Тольятти будут использованы для производства представительских седанов Lada Aura осенью текущего года и перспективного кроссовера на платформе Lada Vesta в начале 2026 года», — заявил автопроизводитель.

До этого россиянам рассказали, каким будет кроссовер на базе модели Lada Vesta (заводской индекс HGH). Дизайн модели уже утвержден. На ВАЗе решили снабдить кроссовер HGH китайской панорамной крышей, под нее пришлось переделывать кузов. На крышке багажника установят так называемый «монофонарь» — световую полосу с повторителем стоп-сигнала, визуально соединяющую два задних фонаря, расположенных на крыльях. Также есть идея снабдить кроссовер китайским силовым агрегатом – турбомотором на 150 л.с. и вариатором.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» вновь запустил производство автомобилей Lada Largus.