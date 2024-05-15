В МИД Бельгии призвали расселдовать покушение на премьера Словакии Фицо

Глава МИД Бельгии Хаджа Лябиб заявила, что покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо должно быть расследовано, а виновные — понести наказание. Об этом сообщает ТАСС.

«Насилию не место в наших обществах, этот акт должен быть расследован, а исполнители — осуждены», — сказала дипломат.

До этого генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что шокирован покушением на Фицо.

Днем 15 мая в словацком городе Гандлове состоялось выездное заседание правительства республики. После мероприятия премьер Фицо вышел из здания, где оно проходило, и подошел к собравшимся рядом гражданам. В этот момент неизвестный мужчина достал огнестрельное оружие и начал стрелять.

Словацкий премьер получил ранения в живот и в грудь. При этом дежурившие на месте сотрудники правоохранительных органов сразу задержали нападавшего. Политика транспортируют в Братиславу на вертолете, его состояние оценивают как тяжелое.

Ранее Зеленский осудил покушение на Фицо.