В МИД Бельгии призвали расселдовать покушение на премьера Словакии Фицо

Глава МИД Бельгии Хаджа Лябиб заявила, что покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо должно быть расследовано, а виновные — понести наказание. Об этом сообщает ТАСС.
«Насилию не место в наших обществах, этот акт должен быть расследован, а исполнители — осуждены», — сказала дипломат.
До этого генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что шокирован покушением на Фицо.
Днем 15 мая в словацком городе Гандлове состоялось выездное заседание правительства республики. После мероприятия премьер Фицо вышел из здания, где оно проходило, и подошел к собравшимся рядом гражданам. В этот момент неизвестный мужчина достал огнестрельное оружие и начал стрелять.
Словацкий премьер получил ранения в живот и в грудь. При этом дежурившие на месте сотрудники правоохранительных органов сразу задержали нападавшего. Политика транспортируют в Братиславу на вертолете, его состояние оценивают как тяжелое.
Ранее Зеленский осудил покушение на Фицо.