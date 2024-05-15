В Крыму рассказали, почему произошло покушение на Фицо

Председатель Общественной палаты Крыма, политический эксперт Александр Форманчук заявил, что покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо стало местью за самостоятельную политику страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нашелся человек, который решил отомстить Фицо за слишком самостоятельную и независимую политику Словакии, особенно на внешнеполитическом уровне», — пояснил Форманчук.

Он добавил, что Фицо проводил прагматичный внешнеполитический курс, но его обвинили в «пророссийскости».

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск выразил поддержку своему словацкому коллеге Роберту Фицо, который был ранен при стрельбе после заседания правительства.

Днем 15 мая в словацком городе Гандлове состоялось выездное заседание правительства республики. После мероприятия премьер Фицо вышел из здания, где оно проходило, и подошел к собравшимся рядом гражданам. В этот момент неизвестный мужчина достал огнестрельное оружие и начал стрелять. Фицо получил ранения в живот и в грудь.

Ранее Фицо переместили в более качественный госпиталь.