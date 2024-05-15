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Пытавшегося поджечь два военкомата подростка внесли в перечень террористов и экстремистов

Получившего 6 лет за попытку поджога подростка из Петербурга признали террористом

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Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Росфинмониторинг внес подростка, осужденного за попытку поджога военкомата на шесть лет, в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает ТАСС.

«Национальная часть...Физические лица: Балазейкин Егор Даниэлевич*, 06.08.2006 г.р., г. Санкт-Петербург», — говорится в перечне на официальном сайте службы.

В ноябре военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге приговорил 17-летнего Егора Балазейкина к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии до 19 лет по делу о терроризме.

Гимназист безуспешно пытался поджечь военкомат в Красногвардейском районе Петербурга и военкомат в Ленобласти, и как отметил прокурор, хотел «воспрепятствовать деятельности данных учреждений по призыву граждан на военную службу». В качестве смягчающих обстоятельств он указал несовершеннолетний возраст подсудимого, состояние здоровья и явку с повинной, а как отягчающее — совершение преступления в период мобилизации.

Подростка задержали при попытке устроить пожар в здании у военного комиссариата в Кировске в марте 2023 года. Балазейкина, который гулял вечером поблизости, заметил сторож и позвонил в полицию. На место отправили ближайший наряд ДПС. Полиция застала, как молодой человек бросил два коктейля Молотова в дверь военкомата. Возгорания не произошло.

Ранее в перечень террористов и экстремистов попала журналистка Кеворкова. Газета «Известия» со ссылкой на источник писала, что в своем Telegram-канале блогер публиковала посты, оправдывающие нападение бандгруппы Шамиля Басаева на Нальчик в 2005 году, а также деятельность «Движения Талибан» (организация запрещена в России). По данным издания, журналистка якобы находится в дружеских отношениях с террористами.

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