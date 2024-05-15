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Суд оштрафовал блогера Дмитрия Потапенко

Суд в Москве оштрафовал блогера Дмитрия Потапенко на 30 тысяч рублей

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Таганский суд Москвы назначил административный штраф российскому блогеру Дмитрию Потапенко (признан в РФ иностранным агентом) за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в официальном Telegram-канале.

Согласно судебному постановлению, мужчине вменили нарушение п. 4.4 ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях РФ за отсутствие маркировки иноагента в его публикациях в интернете.

«Назначено наказание в виде административного штрафа размере 30 тыс. рублей», — указывается в решении суда.

В конце января министерство юстиции России признало иноагентами блогера Дмитрия Потапенко и журналиста Максима Трудолюбова (признан в РФ иностранным агентом) и внесло их в соответствующий реестр.

До этого Мещанский суд Москвы оштрафовал политолога Екатерину Шульман за отсутствие маркировки иноагента в ее публикациях в интернете.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал блогера Штефанова и критика Долина на 30 тыс. руб.

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