Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В тюменской больнице заявления на увольнение написали все медики скорой помощи

В Тюменской области из больницы уволились 16 медиков скорой помощи

close
100%
РИА Новости

Работники скорой помощи в Тюменской области массово уволились из больницы №15 Нижней Тавды. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на одного из медиков.

По информации собеседника, заявления написали 16 человек, то есть все сотрудники неотложной медицинской скорой помощи. Это произошло из-за конфликта между сотрудниками и главным врачом.

«Причин тут очень много: это нарушение наших прав, трудовых прав, зарплата и все прочее», – поделился работник.

Он добавил, что недавно по указанию главврача медики лишились всех доплат. При этом персонал обсуждал с ним ситуацию, но каких-либо изменений добиться не получилось.

«Последней каплей стала заработная плата, которую мы получили сегодня», – сообщил источник.

По его словам, медики постоянно обращались в профильные органы, но каких-либо результатов это не принесло. Более того, именно после жалоб исчезли стимулирующие выплаты. На данный момент главврач отказывается от встречи с сотрудниками.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области ситуацию еще не прокомментировали.

Ранее сразу 17 учителей подали заявления на увольнение в петербургской школе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами