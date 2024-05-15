В тюменской больнице заявления на увольнение написали все медики скорой помощи

Работники скорой помощи в Тюменской области массово уволились из больницы №15 Нижней Тавды. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на одного из медиков.

По информации собеседника, заявления написали 16 человек, то есть все сотрудники неотложной медицинской скорой помощи. Это произошло из-за конфликта между сотрудниками и главным врачом.

«Причин тут очень много: это нарушение наших прав, трудовых прав, зарплата и все прочее», – поделился работник.

Он добавил, что недавно по указанию главврача медики лишились всех доплат. При этом персонал обсуждал с ним ситуацию, но каких-либо изменений добиться не получилось.

«Последней каплей стала заработная плата, которую мы получили сегодня», – сообщил источник.

По его словам, медики постоянно обращались в профильные органы, но каких-либо результатов это не принесло. Более того, именно после жалоб исчезли стимулирующие выплаты. На данный момент главврач отказывается от встречи с сотрудниками.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области ситуацию еще не прокомментировали.

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