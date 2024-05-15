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В Чечне избрали нового главу парламента

Новым главой чеченского парламента избрали Шаида Жамалдаева

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Саид Царнаев/РИА Новости

Парламент Чечни в ходе тайного голосования избрал новым спикером Шаида Жамалдаева, который до этого занимал пост зампредседателя. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня мне дали большую ответственность. С вашей помощью, с помощью всех мы с ней справимся. Я буду трудиться во благо нашего народа и главы», — заявил Жамалдаев.

Жамалдаеву 69 лет, по образованию депутат — ученый агроном и кандидат политических наук.

15 мая предыдущий спикер чеченского парламента Магомед Даудов ушел в отставку. Он занимал этот пост девять лет. Ранее он возглавлял чеченское правительство и отвечал за местных силовиков. Даудова называют вторым человеком в республике и «правой рукой» Рамзана Кадырова. Он ветеран Чеченской войны, который лично ловил боевиков «по горам днями и ночами», а последнее время курировал работу штаба по отправке добровольцев на Украину.

Подробнее о случившемся, а также о том, на какую должность могут назначить Даудова, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Собчак отреагировала на отставку соратника Кадырова фразой «лишь бы не Москва».

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