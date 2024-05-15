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Премьер-минстр Италии осудила покушение на Фицо

Премьер-минстр Италии Мелони осудила покушение на Фицо

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Petr David Josek/AP

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что потрясена новостью о покушении на словацкого коллегу Роберта Фицо. Об этом пишет ТАСС.

«От лица правительства Италии выражаю решительное осуждение любой формы насилия и подрыва основных принципов демократии и свободы», — говорится в ее заявлении.

Днем 15 мая в словацком городе Гандлове состоялось выездное заседание правительства республики. После мероприятия премьер Фицо вышел из здания, где оно проходило, и подошел к собравшимся рядом гражданам. В этот момент неизвестный мужчина достал огнестрельное оружие и начал стрелять.

Словацкий премьер получил ранения в живот и в грудь. При этом дежурившие на месте сотрудники правоохранительных органов сразу задержали нападавшего. Политика транспортируют в Братиславу на вертолете, его состояние оценивают как тяжелое.

Ранее в НАТО отреагировали на покушение на премьера Словакии.

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