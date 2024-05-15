В Ереване началось шествие сторонников движения «Тавуш во имя Родины»

Активисты, сторонники движения «Тавуш во имя Родины», начали шествие в центре Еревана. Об этом сообщается в Telegram-канале «Sputnik Армения».

«Люди стекаются к Оперному зданию, заполненному полицией, из 4 разных точек», — говорится в публикации.

15 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные СМИ игнорируют протесты в Армении, однако уделяют максимальное внимание митингам в Грузии.

14 мая парламент Грузии принял закон «О прозрачности иностранного влияния» в окончательном третьем чтении. За проголосовали 84 депутата, против — 30. Столицу страны захлестнули протесты, устроенные оппозицией, а в США пообещали ввести персональные санкции в отношении руководства Грузии, если в стране будет подорвана демократия.

С 9 мая в центре Еревана у здания правительства проходят митинги с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий.

10 мая лидер движения «Тавуш во имя Родины» архиепископ Баграт Галстанян, который стал одним из тех, кто возглавил акцию протеста, призвал жителей Армении перекрывать улицы по всей стране.

Ранее премьер Грузии ответил на угрозы США из-за закона об иноагентах.