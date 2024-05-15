Названы сроки планового отключения отопления в Москве

В столице с 17 мая начнут отключать отопление. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
«Отключать отопление в Москве начнут 17 мая», — указывается в публикации.
Согласно информации ведомства, перевод системы теплоснабжения на летний режим работы связан с установлением постоянных положительных температуры воздуха на улице.
«Всего предстоит отключить отопление в более чем 74 тыс. зданий», — уточнили в ведомстве.
Там также напомнили, что отопительный сезон в Москве уже завершался 29 апреля, однако с 6 мая подачу тепла вновь запустили из-за аномальных холодов.
В сообщении отмечается, что с 20 мая в российской столице начнутся плановые отключения горячего водоснабжения, графики будут опубликованы позже.
До этого жительница столичного района Отрадное Юлия рассказала «Газете.Ru», что из-за пожара на трансформаторной подстанции в ее квартире отключили свет, отопление и воду.
Ранее Минстрой выступил за введение регулировки счетов за отопление в Москве.