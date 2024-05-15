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Экономист раскритиковал повышение ставки по ипотеке для семей до 12%

Чебесков: молодые семьи не смогут себе позволить льготную ипотеку под 12%

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Shutterstock

Молодые семьи не смогут себе позволить льготную ипотеку, если ставка будет 12%, заявил в разговоре с News.ru кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По словам экономиста, на такие условия придут лишь те, у кого есть стартовый капитал от продажи другой недвижимости или высокие зарплаты. Последних в стране не так много, добавил он.

«Молодежь должна развиваться, работать, повышать демографию, а такой высокий процент перечеркивает все это. Это запретительная ставка. Под такие проценты ипотека должна выдаваться только со справкой от психиатра», — заключил экономист.

До этого замминистра финансов РФ Иван Чебесков рассказал о планах повысить с 1 июля ставку по ипотеке для семей с детьми от 6 лет до 12%. Для остальных ставка останется на уровне 6%.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли гасить ипотеку досрочно.

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