Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Футболист «Спартака» объяснил причину вылета из Кубка России

Футболист «Спартака» Зиньковский о вылете из Кубка России: не получилось забить

close
100%
ФК «Спартак»

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал вылет из Кубка России от калининградской «Балтики», заявив, что у красно-белых было много моментов, передает «Чемпионат».

«Мы создали много моментов. Во втором тайме игра была под контролем, в плане моментов и их создания. Но не получилось забить. Много было моментов», — сказал Зиньковский.

«Спартак» завершил выступление в Кубке России, проиграв в финале Пути регионов калининградской «Балтике». Поединок, который состоялся 14 мая на калининградском стадионе «Ростех Арена», завершился победой хозяйской команды с минимальным счетом. Единственный мяч был забит уже на четвертой минуте — с передачи белорусского нападающего Виталия Лисаковича отличился 24-летний колумбиец Кевин Андраде.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на пятом месте, набрав 46 баллов.

Ранее Денис Мацуев рассказал, что нужно изменить «Спартаку» для борьбы за чемпионство.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами