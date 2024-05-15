Футболист «Спартака» объяснил причину вылета из Кубка России

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал вылет из Кубка России от калининградской «Балтики», заявив, что у красно-белых было много моментов, передает «Чемпионат».

«Мы создали много моментов. Во втором тайме игра была под контролем, в плане моментов и их создания. Но не получилось забить. Много было моментов», — сказал Зиньковский.

«Спартак» завершил выступление в Кубке России, проиграв в финале Пути регионов калининградской «Балтике». Поединок, который состоялся 14 мая на калининградском стадионе «Ростех Арена», завершился победой хозяйской команды с минимальным счетом. Единственный мяч был забит уже на четвертой минуте — с передачи белорусского нападающего Виталия Лисаковича отличился 24-летний колумбиец Кевин Андраде.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на пятом месте, набрав 46 баллов.

Ранее Денис Мацуев рассказал, что нужно изменить «Спартаку» для борьбы за чемпионство.