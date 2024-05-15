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Премьер-министра Словакии Фицо ранили в ходе стрельбы

Премьера Словакии Фицо ранили во время стрельбы в Гандлове, его госпитализируют

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил ранения в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания правительства страны. Об этом пишет местное агентство Teraz.sk.

Журналисты отметили, что совещание кабинета министров состоялось в городе Гандлове. В какой-то момент рядом с местом, где проходило мероприятие, началась стрельба.

Неизвестный мужчина открыл огонь после того, как Фицо вышел из здания к гражданам. Он выстрелил несколько раз, ранив главу правительства республики. По данным издания Pravda, сотрудники правоохранительных органов уже задержали нападавшего.

В настоящее время премьер-министра на вертолете транспортируют в больницу. Его должны доставить в один из госпиталей в городе Братиславе. Однако никаких подробностей о его состоянии пока не поступало.

3 мая председатель словацкого кабинета министров прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на Украину. Фицо подчеркнул, что эта страна не является государством — членом НАТО. В связи с этим Братислава не намерена отправлять своих военнослужащих в зону украинского конфликта, добавил он.

Ранее Фицо заявил о заинтересованности Словакии в хороших отношениях с РФ.

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