Взрывное устройство обнаружили у входа на станцию метро в Стамбуле

Взрывное устройство обнаружено у входа на станцию метро на западе Стамбула. Об этом сообщает Ahaber.

Самодельная бомба с наполовину сгоревшим запалом была обнаружена в дыре подпорной стены на улице в районе Башакшехир. Уточняется, что к месту обнаружения взрывного устройства выехали сотрудники полиции.

До этого сообщалось, что двое жителей Твери оказались под стражей после того, как заложили муляжи взрывных устройств у опор нескольких автомобильных мостов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

В заявлении отмечается, что стражи порядка задержали двух сотрудников частной компании. Последняя специализируется на обеспечении транспортной безопасности на объектах дорожной инфраструктуры, имеющих критическую важность.

Ранее в Ингушетии задержали трех мужчин, пытавшихся продать гранатомет.