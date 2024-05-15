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Взрывное устройство обнаружили у входа на станцию метро в Стамбуле

Ahaber: на западе Стамбула у входа в метро обнаружили взрывное устройство

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Shutterstock/Resul Muslu

Взрывное устройство обнаружено у входа на станцию метро на западе Стамбула. Об этом сообщает Ahaber.

Самодельная бомба с наполовину сгоревшим запалом была обнаружена в дыре подпорной стены на улице в районе Башакшехир. Уточняется, что к месту обнаружения взрывного устройства выехали сотрудники полиции.

До этого сообщалось, что двое жителей Твери оказались под стражей после того, как заложили муляжи взрывных устройств у опор нескольких автомобильных мостов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

В заявлении отмечается, что стражи порядка задержали двух сотрудников частной компании. Последняя специализируется на обеспечении транспортной безопасности на объектах дорожной инфраструктуры, имеющих критическую важность.

Ранее в Ингушетии задержали трех мужчин, пытавшихся продать гранатомет.

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