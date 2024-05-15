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Путин заявил об исторически низком уровне безработицы в России

Путин: безработица в России находится на исторически низком уровне

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ добилась рекордно низкого уровня безработицы. Его словам на встрече с командующими войсками военных округов передает ТАСС.

«У нас безработица на исторически минимальном уровне находится сегодня», — сказал российский лидер.

В апреле Путин заявлял, что безработица в РФ держится на уровне ниже 3%. По его словам, она снизилась в том числе среди молодежи. Значительное падение уровня президент отмечал в тех субъектах, где безработица была исторически высокой.

7 мая отдельным пунктом майского указа поставил цель выхода страны к 2030 году на четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта (ВВП).

Президент также поручал обеспечить к 2030 году повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год.

Ранее в минтруде рассказали, на сколько вырастет число работающих россиян за три года.

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