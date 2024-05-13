Стало известно, сколько Наташа Королева потратила на ремонт особняка

Певица Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко (Тарзан) сделали многомиллионный ремонт в своем особняке в Подмосковье. Об этом сообщили в программе «Ты не поверишь!».

Королева призналась, что «психанула» и сделала художественную мастерскую своему супругу. По словам артистки, она хотела, чтобы у Глушко было свое творческое место, где бы он мог рисовать. Там же танцор будет хранить свои инструменты, материалы и полотна.

«Я завесил (своими работами) весь дом. Три этажа. Вот все стены. Я спускаюсь утром и со всеми с ними здороваюсь. Меня там уже тихо ненавидят. У меня летает там все! Я весь в этой краске. Я уже руками рисую, всем, чем можно», — поделился Глушко.

Помимо мастерской, Королева также устроила ремонт во всем доме. Строители обновили каминный портал в гостиной, переклеили обои во всех комнатах и положили керамогранит. Певица лично выбирала все материалы и декор. В шоу «Ты не поверишь!» ремонт знаменитости оценили в более чем пять миллионов рублей.

«Откладывали. Ну а как? Стройка сейчас — дело дорогое», — отметила Королева.

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