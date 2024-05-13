Мигрант приставал к двум девочкам в Мурино

Во Всеволожском районе Ленобласти задержан гражданин Узбекистана, которого подозревают в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщает 47.channel.

Инцидент произошел в Мурино, с заявлением в правоохранительные органы обратилась 36-летняя женщина и сообщила, что две ее дочери 11 и 13 лет подверглись домогательствам со стороны ее знакомого.

Мать пострадавших девочек назвала фамилию и имя предполагаемого преступника. В воскресенье, 12 мая, в Мурино сотрудники полиции задержали 62-летнего гражданина республики Узбекистан. Мужчина прибыл в Россию в мае 2023 года, он состоит на миграционном учете. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что во Владимирской области 53-летний мужчина домогался шестилетней девочки. 53-летний мужчина отвел незнакомую ему шестилетнюю девочку в безлюдное место и приставал к ребенку. Злоумышленника остановили родители, которые вышли искать ребенка. Известно, что обвиняемый работает водителем школьного автобуса. В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.

Ранее в Петербурге отец семь месяцев насиловал пятилетнюю дочь.