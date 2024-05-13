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В Якутии провели взрывы на реке Лене

В Олекминском районе Якутии провели взрывы для борьбы с паводком

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Николай Харбин, Глава Олекминского района' class="item-image" >
Телеграм-канал Николай Харбин, Глава Олекминского района

В Олекминском районе Якутии для устранения затора на реке Лене были проведены взрывные работы. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Олекминского района Николай Харбин.

По его словам, специалисты подорвали затор у затона отстоя судов ЛОРП у города Олекминска.

«Повышение уровня воды на 2 см наблюдается у города Олекминска и составляет 1037 см при критической отметке в 1250 см <...> повышение наблюдается у села Санныяхтаах и составляет 796 см при критической отметке в 1250 см», — говорится в сообщении.

До этого в МЧС сообщали, что дома в четырех населенных пунктах, расположенных в Олекминском районе Республики Саха (Якутия), оказались подтоплены в результате весеннего паводка. В соответствующей части реки Лены образовался затор. На этом фоне в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера.

Также в селе Нерюктяйинск 1-й были подтоплены 27 жилых домов и четыре участка автомобильной дороги «Умнас».

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

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