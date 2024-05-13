Володин заявил о реализации воли россиян при выборе кандидатов в кабмин

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что реализуется воля народа при выборе кандидатур в правительство. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение нижней палаты парламента предложения по новому составу кабинета министров. Госдума на пленарном заседании 13 мая рассматривала вопросы об утверждении кандидатур на должности вице-премьеров.

Володин подчеркнул, что от принятых решений будет зависеть жизнь людей, повышение благосостояния.

Политик добавил, что депутаты также будут ответственны за работу коллег из правительства, взаимодействие должно идти на более высоком уровне.

«Мы теперь отвечаем за наших коллег, а наши коллеги понимают, что от их работы будет зависеть и судьба будущих выборов депутатов, которые поддержали своих коллег из правительства», — сказал спикер Госдумы.

10 мая прошло пленарное заседание, на котором депутаты проголосовали по вопросу об утверждении кандидатуры председателя правительства. Перед этим нынешний премьер Михаил Мишустин выступил с докладом и ответил на вопросы присутствующих.

12 мая президент РФ Владимир Путин предложил переназначить Сергея Лаврова министром иностранных дел России, а также сохранить за Владимиром Колокольцевым пост главы министерства внутренних дел, за Константином Чуйченко — пост главы министерства юстиции.

Также глава государства предложил переназначить Сергея Нарышкина главой Службы внешней разведки (СВР), Александра Бортникова — директором Федеральной службы безопасности (ФСБ), а Виктора Золотова — руководителем Росгвардии.

Ранее Путин предложил новую кандидатуру на пост министра обороны РФ.