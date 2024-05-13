В Германии сочли «тревожным событием» назначение Белоусова министром обороны

Назначение экономиста Андрея Белоусова министром обороны России тревожно для Украины и Запада, так как свидетельствует о желании Кремля адаптировать экономику к потребностям длительной войны. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

В статье отмечается, что проводимая на Украине военная операция «достигла в настоящее время самой сути российской экономики», в связи с чем российские власти делают ставку на массовое перевооружение армии и приведение экономики в соответствие с потребностями долгих военных действий.

13 мая немецкое издание Spiegel назвало «удивительной рокировкой» перестановки в Министерстве обороны РФ. По мнению авторов статьи, Белоусов в качестве главы военного ведомства должен «экономически» управлять конфликтом с Украиной. Также отмечается, что Белоусов становится «важным военным менеджером» Владимира Путина.

12 мая президент России Владимир Путин предложил назначить Белоусова главой Минобороны РФ.

О том, кто такой Андрей Белоусов – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали «интересным шагом» назначение Белоусова министром обороны РФ.