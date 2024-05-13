«АвтоВАЗ» поднял ценник на автомобили Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» поднял рекомендованные розничные цены на большинство моделей Lada: повышение составило от 51,1 тыс. до 71,1 тыс. рублей. Это следует из данных на сайте компании.

Так, стоимость базовой Lada Granta пока не изменилась и на данный момент составляет 699,9 тыс. рублей. Повышение ценника не затронуло и лифтбэк в комплектации Standart (739,9 тыс. рублей). А вот остальные версии подорожали. К примеру, Granta в версии Classic теперь стоит 851 тыс. рублей вместо прежних 799,9 тыс. рублей.

Универсал Lada Granta Cross прибавил в стоимости 66,1 тыс. рублей во всех комплектациях. А вот Granta Sportline и Sport, в свою очередь, подорожали на 77,1 тыс. рублей.

Тем временем ценник автомобилей Niva вырос на 51,1–61,1 тыс. рублей. На данный момент Niva Legend стоит от 881 тыс. рублей, Niva Travel — от 1,25 млн рублей, а Niva Bronto — от 1,37 млн рублей.

Примечательно, что стоимость Lada Vesta пока не изменилась.

О том, что «АвтоВАЗ» планирует с 13 мая 2024 года повысить цены на автомобили Lada, стало известно в конце апреля. По словам главы компании максима Соколова, себестоимость производства за последний период серьезным образом возросла, увеличились санкционные риски. «АвтоВАЗ» и его поставщики вынуждены применять сложные логистические цепочки. И все это создает предпосылки для пересмотра цен.

Впоследствии Соколов сообщил, что индексация цен на автомобили Lada не затронет базовые модели.

Ранее «АвтоВАЗ» вернул Lada Vesta в популярном цвете.