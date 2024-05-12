«Серьезные ожоги»: Лолита травмировалась во время садоводства в Болгарии

Певица Лолита в своем Telegram-канале пожаловалась, что обожгла руки от можжевельника во время занятия садоводством.

«Выросла настоящая болгарская роза. Это первый год, когда у меня такие плоды. Жаль, что я не могу передать вам запах. Все это своими руками! Кстати, о руках. Не забывайте надевать перчатки, потому что я втянулась в стрижку можжевельника и получила серьезные ожоги. Сейчас пытаюсь заживить их», — пожаловалась Лолита.

Она уточнила, что ей очень нравится заниматься садоводством на своей даче в Болгарии. По словам исполнительницы, это хобби приносит ей немало удовольствия. Тем не менее фанаты певицы забеспокоились состоянием ее здоровья и посоветовали скорее вылечить ожоги, а также впредь быть аккуратнее при работе в саду.

Недавно сообщалось, что Лолита впервые после «голой» вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой вернется на ТВ. Певица стала ведущей нового шоу «ВИА Суперстар!» на одном из федеральных каналов. Каждый день в шоу будет новая тема, например, «Дискотека» или «Мировой шлягер», артистов и ведущих будут наряжать соответственно теме.

Ранее Прохор Шаляпин заявил о малообразованности молодых артистов.