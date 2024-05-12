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ВСУ перебросили резервы из ДНР в Харьковскую область

ВСУ перебросили резервы из Константиновки в ДНР на Харьковское направление

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Kateryna Klochko/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают технику и живую силу из района Константиновки в Донецкой Народной Республики (ДНР) на Харьковское направление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«93-я бригада ВСУ из Константиновки передислоцируется на Харьковское направление», – сказал собеседник агентства.

Военный отметил, что украинское командование перебрасывает на данное направление большую часть личного состава 79-й отдельной диверсионно-штурмовой бригады, 33-й отдельной мотострелковой бригады и 55-й отдельной артиллерийской бригады.

12 мая российские военные уничтожили на Херсонском направлении боевую группу, сформированную из военнослужащих Вооруженных сил Украины, членов «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в России террористическая организация) и националистического подразделения «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация).

До этого командир взвода ВСУ признал, что наступление ВС РФ на Харьковском направлении обернулось адом для его подчиненных. Он пояснил, что его взвод на протяжении 12 часов отражал атаки российских войск, которые наступали с разных сторон.

Ранее в Британии назвали причину проблемы ВСУ с переброской войск.

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