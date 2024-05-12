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Стало известно, как вес в детстве влияет на здоровье взрослых с ожирением

ECO: ожирение вреднее всего для людей, которые были худыми в детстве

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Shutterstock

Риск летального исхода от всех причин наиболее высок у тех, кто был худым в детстве, но набрал лишний вес во взрослом возрасте. Это показало исследование, представленное на Европейском конгрессе по ожирению (ECO).

Ученые проанализировали данные 191 тысячи мужчин и 242 тысяч женщин из Британского биобанка. Около половины сообщили, что имели нормальный вес в возрасте 10 лет, треть сообщили, что были худее, а 16% сообщили, что были полнее.

Ожирение во взрослом возрасте (но не избыточный вес) было связано с увеличением на 15% риска летального исхода от всех причин. При этом у тех, кто набрал вес во взрослом возрасте, рост риска был наибольшим: 60% для женщин и 63% для мужчин.

До этого ученые выяснили, что относительный риск летального исхода при ожирении в три раза выше у людей с плохим составом мышц. Чаще всего причинами летального исхода были ишемическая болезнь сердца и гипертония.

Ранее был найден фактор, повышающий риск летального исхода при ожирении в три раза.

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