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Врач рассказал о правильной проверке на опасную желудочную бактерию

Эндоскопист Полиглоттов: для проверки на хеликобактер нужно сдать два теста

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Shutterstock/Rajitha Ruwantha

Для выявления вызывающей гастрит бактерии следует сдать два разных теста. Об этом «Доктору Питеру» рассказал Олег Полиглоттов — заведующий эндоскопическим отделением клиники «АБИА».

Долгое время считалось, что гастрит и язву вызывают нездоровое питание, стрессы, лекарства, курение. Оказалось, что настоящая причина — действие бактерии хеликобактер пилори (Helicobacter pylori). Ее токсичные продукты жизнедеятельности разрушают слизистую оболочку желудка. Однако выявить хеликобактер непросто, врачи-гастроэнтерологи часто настаивают на выполнении двух тестов, чтобы подтвердить диагноз.

«Один из наиболее простых и легких способов выявления хеликобактер пилори — это экспресс-тест во время выполнения гастроскопии (осмотра желудка эндоскопом). При обнаружении хеликобактера врач-эндоскопист отправляет человека к врачу-гастроэнтерологу для назначения индивидуального лечения. После того как пациент пролечился, риск повторного заражения намного ниже первичного, так как антитела в крови уже есть», — объяснил Полиглоттов.

Другие тесты включают анализ кала на антиген к хеликобактер пилори, дыхательный уреазный тест и анализ крови на антитела к хеликобактер пилори.

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