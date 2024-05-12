Созин: игрой «Динамо» хочется наслаждаться

Бывший член комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике Андрей Созин заявил, что ему хочется наслаждаться игрой московского «Динамо», передает »Чемпионат».

«Когда команда буквально летит — «Динамо» хочется наслаждаться. Не уставшим от побед «Зенитом», не «Краснодаром», который решил снять тренера и отдать золото. А именно «Динамо», — сказал Созин.

В матче 28-го тура чемпионата России подопечные чешского специалиста Марцела Лички встречались с калининградской «Балтикой. Матч, состоявшийся 11 мая на стадионе «Ростех Арена», завершился со счетом 3:2 в пользу бело-голубых. «Динамо» открыло счет в матче на 3-й минуте, отличился Константин Тюкавин. На 32-й минуте «Балтика» сравняла счет, отличился Анхело Энрикес. На 68-й Кирилл Капленко вывел калининградскую команду вперед. На 90+3 минуте Роберто Фернандес сравнял счет. Победный гол на 90+8 минуте оформил Муми Нгамалё.

«Динамо» вышло на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 53 очка. Московский клуб опередил петербургский «Зенит», в активе которого 51 балл. На третьем месте идет «Краснодар», у которого на балл меньше.

Ранее Александр Овечкин пожелал «Динамо» победить в Российской премьер-лиге (РПЛ).