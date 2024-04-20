В ФРГ заявили, что ВСУ могли бы использовать Taurus без немецких инструкторов

ВСУ могли бы использовать ракеты Taurus без участия немецких инструкторов. Об этом заявил глава оборонной компании Airbus Defence and Space Михаэль Шельхорн для немецкого журнала Der Spiegel.

«Если бы было желание поставить [ракеты], то нашли бы технологические решения для применения Taurus на Украине без германского участия», — заявил предприниматель.

При этом Шельхорн отметил, что понимает политические причины отказа от поставки этих ракет Украине.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

По словам главы Airbus Defence, конфликт на Украине ознаменовал «переломный момент», в который власти должны «объявить оборону главным приоритетом и устойчиво повышать расходы на оборону».

До этого в Германии приостановили выпуск крылатых ракет Taurus. Производить боеприпасы впрок в Германии запрещает закон, для их выпуска нужен соответствующий заказ от государства, чего в случае c Taurus не произошло.

Ранее Зеленский раскритиковал Шольца за отказ предоставить ВСУ ракеты Taurus.