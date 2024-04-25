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Экс-разведчик раскрыл характерную черту поведения французских наемников в ВСУ

Экс-разведчик Чинкуини: наемники ВСУ из Франции часто публикуют в соцсетях

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Наемники в Вооруженных силах Украины (ВСУ) из Франции часто публикуют в социальных сетях свои фотографии, в этой связи их легче вычислить, чем французских государственных агентов на территории страны. Об этом в беседе с РИА Новости заявил бывший сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини, занимающийся сбором информации о французских гражданах, участвующиъ в боевых действиях на стороне Киева.

«Благодаря нарциссизму отдельных «волонтеров» и их потребности в социальном признании, социальные сети являются главным источником информации», — подчеркнул он, отметив, что при этом выявить факты присутствия на территории Украины французских агентов «сложнее».

Он добавил, что агенты работают в стране по заказу правительства Франции.

До этого Чинкуини заявлял, что воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) французские наемники зачастую являются известными нацистскими активистами.

Ранее разведчик сообщил число убитых и раненых на Украине французских наемников.

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