В Польше раскрыли, сколько потратили на помощь Украине с начала конфликта

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что за последние два года Варшава предоставила Украине военную помощь на сумму, равную приблизительно €8,4 млрд. Его слова передает DPA.

Он заявил, что всего Варшава передала Киеву 44 пакета вооружений. Сикорский также подчеркнул, что Польша потратила €16 млрд на гуманитарную помощь Украине и на поддержку беженцев внутри страны.

По данным неназванных экспертов, на которых ссылается DPA, Польша предоставила Украине 300 танков и боевых машин, 14 истребителей, а также вертолеты, системы противовоздушной обороны и боеприпасы.

До этого министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава намерена оказать помощь Украине в возвращении мужчин призывного возраста. Глава ведомства отметил, что в случае обращения Киева Варшава окажет любую поддержку в возвращении домой тех, кто может утратить право находиться в Польше после окончания срока действия паспорта.

Ранее глава МИД Польши оценил заявления о планах Варшавы аннексировать часть Украины.