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Глава МИД Польши оценил заявления о планах Варшавы аннексировать часть Украины

Глава МИД Польши Сикорский: РФ лжет о планах Варшавы аннексировать часть Украины

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Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отверг заявления о том, что Варшава намерена аннексировать часть украинских территорий, которые ранее были в составе его страны. Об этом он заявил в эфире радиостанции RMF FM.

По его словам, приоритетом правительства Польши является поддержка «независимости Украины, включая ее усилия по членству в ЕС».

«Россия лжет о якобы планах Польши аннексировать часть Украины. Донбасс – это Украина; Крым — это Украина. Львов, Волынь, бывшая Восточная Галичина – это тоже Украина», — заявил Сикорский.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Польша не заинтересована в том, чтобы Украина стала членом НАТО, так как она сама заинтересована в получении украинских территорий.

До этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, выступая на марафоне «Знание.Первые», показал «новую» карту Восточной Европы, на которой части нынешней Украины показаны в составе других государств.

Ранее экс-советник Пентагона не исключил раздела Украины четырьмя странами.

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