Путин рассказал о работе над донастройкой налоговой системы

Российские власти работают над донастройкой налоговой системы, готовятся предложения. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает ТАСС.

По его словам, правительство обсуждает предложения с регионами, общественными объединениями и депутатами. Путин отметил, что налоговые изменения должны обеспечивать более справедливое распределение нагрузки и стимулировать бизнес.

Также Путин заявил, что власти РФ продолжат поддерживать отечественный бизнес, чтобы он и дальше мог заботиться о гражданах.

Кроме того, президент сказал, что в ближайшие годы РФ предстоит на десятки процентов увеличить объемы промышленного производства.

До этого Путин заявил, что Российская Федерация в ближайшие годы будет испытывать дефицит кадров.

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