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Эксперт рассказал, как украинские солдаты бегут из-под Авдеевки без боев

Эксперт Меркурис: солдаты ВСУ бегут из-под Авдеевки, даже не находясь под огнем

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставляют позиции под Авдеевкой, даже если не находятся под огнем со стороны России. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис в своем You Tube-канале.

«Говорят, что украинские войска начинают бежать даже с позиций (под Авдеевкой – прим. ред.), которые, как ни странно, пока не подвергаются атакам», - подчеркнул он, добавив, что это указывает на не лучшее положение ВСУ на данном участке фронта.

Кроме того, украинцы стали чаще дезертировать и отказываться выполнять приказы командования. Это, считает эксперт, может привести к краху украинской обороны.

24 апреля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о немедленной переброске американской военной помощи на Украину.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.

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