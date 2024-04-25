Эксперт рассказал, как украинские солдаты бегут из-под Авдеевки без боев

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставляют позиции под Авдеевкой, даже если не находятся под огнем со стороны России. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис в своем You Tube-канале.

«Говорят, что украинские войска начинают бежать даже с позиций (под Авдеевкой – прим. ред.), которые, как ни странно, пока не подвергаются атакам», - подчеркнул он, добавив, что это указывает на не лучшее положение ВСУ на данном участке фронта.

Кроме того, украинцы стали чаще дезертировать и отказываться выполнять приказы командования. Это, считает эксперт, может привести к краху украинской обороны.

24 апреля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о немедленной переброске американской военной помощи на Украину.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.