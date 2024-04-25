Лукашенко рассказал, в каком свете Запад видит европейский регион

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего выступления на Всебелорусском народном собрании заявил, что Запад рассматривает европейский регион как потенциальный театр военных действий, где противником для него являются Россия и Белоруссия. Об этом сообщает РИА Новости.

В качестве примера он указал на военные учения НАТО и США, которые в настоящий момент проходят в Европе.

«Цели мероприятия и характер отрабатываемых задач, которые запланированы до конца мая, свидетельствуют о том, что Запад рассматривает наш регион в качестве потенциального театра военных действий», — уточнил Лукашенко.

До этого Лукашенко говорил, что не намерен объявлять и проводить мобилизацию граждан в Вооруженные силы Белоруссии.

Он также говорил, что республика не намерена вести боевые действия с Польшей, с территории Белоруссии не будет агрессии в адрес соседней страны.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.