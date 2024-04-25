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Лукашенко рассказал, как НАТО может совершить интервенцию в Белоруссию

Лукашенко: НАТО при интервенции в Белоруссию пойдет второй шеренгой

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Пресс-служба президента Белоруссии/Reuters

Вооруженные силы стран НАТО при возможной интервенции в Белоруссию «пойдут второй шеренгой», выведя на первый план предателей и бандитов из белорусской оппозиции. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании, передает ТАСС.

«Совершать интервенцию сами не хотят. Они вперед запустят «демократические силы», которые будут нашу Беларусь «освобождать от диктатуры»… Это предатели и бандиты. Второй шеренгой будут идти войска НАТО», - подчеркнул он.

До этого Лукашенко заявлял, что Белоруссия не будет воевать с Западом, так как там понимают, что ответ будет серьезным.

Кроме того, Лукашенко отметил, что не намерен объявлять и проводить мобилизацию граждан в Вооруженные силы Белоруссии.

Ранее Лукашенко пообещал обнародовать численность вооружений в Польше.

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